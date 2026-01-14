Bugün kandil mi? 15 Ocak 2026 Perşembe gecesi ne kandili? Kandil ne zaman, kandil bugün mü?

Haberin Devamı

İslam dünyasında manevi öneme sahip olan Miraç Kandili geldi çattı. Vatandaşlar arama motorlarında "Bugün kandil mi, yarın ne kandili?" gibi sorulara yanıt arıyor. Bu mübarek gecenin hangi güne denk geldiği, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takviminde yer alan bilgilerle netlik kazandı. Peki Miraç Kandili ne zaman, bu gece mi? İşte tüm soruların cevapları...

BUGÜN KANDİL Mİ? 15 OCAK 2026 NE KANDİLİ?



Hayır bugün kandil değil. Yarın yani 15 Ocak 2026 Perşembe günü Miraç Kandili. Üç ayların manevi iklimi içerisinde yer alan Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesine denk gelmektedir.

14 Ocak Çarşamba gününü 15 Ocak Perşembe gününe bağlayan gece değil, Perşembe akşamı Miraç Gecesi olarak idrak edilecek.

MİRAÇ GECESİ NE OLDU, ÖNEMİ NE?

Miraç, Mekke döneminde, risaletin zor zamanlarında, Hz. Muhammed'in bir gece, Mescidi Haramdan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yaptığı ve Yüce Yaratan'ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğu ifade etmektedir.



Bu gece, Kur'an-ı Kerimde; "Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece Mescidi Haramdan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescidi Aksa'ya götüren Allah'ın şanı ne yücedir. Hiç şüphesiz o, layıkıyla işitendir, hakkıyla bilendir." şeklinde beyan edilmektedir.