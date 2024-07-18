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Bugün İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek? 18 Temmuz İSKİ su kesintisi yaşanacak ilçeler

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'da arıza ve bakım nedeniyle yaşanacak planlı su kesintilerini kendi sitesi üzerinden duyurmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'da arıza ve bakım nedeniyle yaşanacak planlı su kesintilerini kendi sitesi üzerinden duyurmaya devam ediyor. İşte 18 Temmuz 2024 İstanbul su kesintisi...

18.07.2024 - 07:31 |
Bugün İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek? 18 Temmuz İSKİ su kesintisi yaşanacak ilçeler

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'da arıza ve bakım nedeniyle yaşanacak planlı su kesintilerini kendi sitesi üzerinden duyurmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'da arıza ve bakım nedeniyle yaşanacak planlı su kesintilerini kendi sitesi üzerinden duyurmaya devam ediyor. İşte 18 Temmuz 2024 İstanbul su kesintisi...

İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak su kesintileri İSKİ sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. İşte 18 Temmuz 2024 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul genelinde yaşanacak su kesintisi programı...

Bugün İstanbulda hangi ilçelerde sular kesilecek 18 Temmuz İSKİ su kesintisi yaşanacak ilçeler

İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

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