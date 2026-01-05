GAZETE VATAN ANA SAYFA
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 5 Ocak 2026 sağanak ve çığ tehlikesi uyarısı

05.01.2026 - 09:22

Kaynak: Bengül Arıca

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 5 Ocak 2026 sağanak ve çığ tehlikesi uyarısı

Meteoroloji'den alınan verilere göre yurdun batı kesimleri için sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr uyarısı yaparken; iç ve doğu bölgelerde buzlanma, sis ve çığ tehlikesine dikkat çekti. Hava sıcaklıklarının ise doğu kesimlerde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 Ocak 2026 hava durumunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Balıkesir'in batı ilçeleri, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat); Hatay'ın güneyinde, kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden 5 Ocak 2026 sağanak ve çığ tehlikesi uyarısı

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIKLARI YÜKSELECEK

Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları, doğu kesimlerde artarak mevsim normalleri üzerine yükselecek.
Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de kuvvetli (40-60 km/saat), Hatay'ın güneyinde, kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 10
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 14
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı 16
Bursa: Parçalı, yer yer çok bulutlu 18
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 2

