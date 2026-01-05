Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 5 Ocak 2026 sağanak ve çığ tehlikesi uyarısı

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 Ocak 2026 hava durumunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Balıkesir'in batı ilçeleri, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat); Hatay'ın güneyinde, kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIKLARI YÜKSELECEK



Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları, doğu kesimlerde artarak mevsim normalleri üzerine yükselecek.

Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de kuvvetli (40-60 km/saat), Hatay'ın güneyinde, kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 10

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 14

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı 16

Bursa: Parçalı, yer yer çok bulutlu 18

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 2