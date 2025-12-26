BUDO duyurdu! Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferler iptal edildi

GAZETE VATAN ANA SAYFA
26.12.2025 - 07:11Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Bursa’da deniz Otobüsleri’nin (BUDO) 1 Ocak’ta yapılması planlanan 2 seferi, olumsuz hava koşulları gerekçe gösterilerek iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 01.01.2026 tarihindeki saat 07.00 Bursa-(Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve 08.00 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

