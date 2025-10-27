Bu tatlı sadece buraya özgü! Görenler kilo kilo almak istiyor, fiyatı her cebe uygun

Haberin Devamı

Kilis'in coğrafi işaretli lezzetlerinden biri olan Cennet Çamuru, hem hafifliği hem de kolay yapımıyla diğer tatlılardan ayrılıyor. Kentteki tatlı ustası, bu eşsiz lezzetin yalnızca Kilis'te orijinal haliyle yapılabildiğini söyledi.

Çocukluğundan beri tatlıcılıkla uğraştığını ifade eden tatlı ustası Uğur Bekan, "Cennet Çamuru Kilis'e ait, 2017 yılının Kasım ayında tescil edilmiş bir tatlımızdır. Kadayıf, şeker, fıstık ve kaymağın mükemmel uyumuyla yapılır. Üçüncü kuşak olarak bu mesleği sürdürüyorum. Bu tatlı sadece Kilis'te yapılır, Kilis adına da tescillidir. Başka illerde bu ismi kullanarak farklı tatlılar yapıyorlar ama bizimki orijinal Cennet Çamuru'dur" dedi.



''Hem hafif hem de zahmetsiz bir tatlıdır''

Tatlı yapımına ilişkin bilgi veren Bekan, "Ocağın üzerinde kadayıf, şeker ve fıstık birlikte pişirilir. Üzerine hafif bir şerbet dökülüp yumuşak kalması için kaymak eklenir. Hem hafif hem de zahmetsiz bir tatlıdır. Şu anda kilosu 600 lira, porsiyonu ise 150 liradır. Herkesi memleketimize gelip bu eşsiz tatlıyı tatmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.







''Diğer tatlılar gibi ağır değil''

Cennet Çamuru'nu sık sık tükettiğini belirten Selim Feridun ise, "Genellikle haftada bir yada iki kez, bazen de üç kez tüketiyorum. Kilis'in tescilli ürünü, çok hafif ve lezzetli bir tatlı. Sade yağla yapıldığı için mideyi rahatsız etmiyor, diğer tatlılar gibi ağır değil" şeklinde konuştu.



''Bu mekanın sahibinin babası tarafından icat edilmiş''

Tatlının köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten müşterilerden Mehmet Evran, "Cennet Çamuru 20-30 yıllık bir tatlı. Bu mekanın sahibinin babası tarafından icat edilmiş. Kilis'in özü bu tatlıdır. Baklava her yerde yapılabilir ama Cennet Çamuru her yerde yapılamaz" diye konuştu.