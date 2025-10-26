GAZETE VATAN ANA SAYFA
Bu mantara vatandaşlardan yoğun ilgi! Tam bir vitamin deposu

26.10.2025 - 22:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Sonbaharın gelmesiyle etkili olan yağışların ardından doğada yetişen Kanlıca mantarı, Ankaralı vatandaşların ilgi odağı oldu.

Protein, magnezyum, fosfor ve potasyum açısından zengin bir besin olarak bilinen Kanlıca mantarı, sonbahar yağmurlarının yağmasıyla beraber doğadaki yerini aldı.

Lezzetiyle sofraların gözdesi olan Kanlıca mantarı, yağışların az olması nedeniyle sınırlı miktarda çıktı. Ankara’nın Beypazarı ilçesinde bulunan Narlıkaşı ormanlık alanında da yetişen Kanlıca mantarları, az miktarda çıkmasına rağmen bölge halkının ilgi odağı oldu.

