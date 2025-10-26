Bu mantara vatandaşlardan yoğun ilgi! Tam bir vitamin deposu

Protein, magnezyum, fosfor ve potasyum açısından zengin bir besin olarak bilinen Kanlıca mantarı, sonbahar yağmurlarının yağmasıyla beraber doğadaki yerini aldı.

Lezzetiyle sofraların gözdesi olan Kanlıca mantarı, yağışların az olması nedeniyle sınırlı miktarda çıktı. Ankara’nın Beypazarı ilçesinde bulunan Narlıkaşı ormanlık alanında da yetişen Kanlıca mantarları, az miktarda çıkmasına rağmen bölge halkının ilgi odağı oldu.