Bu kez köye inen ayılar şaşırdı! Tokat'tan gelen görüntüler gülümsetti
22.07.2025 - 07:51Güncellenme Tarihi:
Aç kalan ayılar Tokat’ın Reşadiye ilçesindeki bir köyde yiyecek aramak için çöp konteynerlerine dadandı. Sabah çöpü karıştıran ayıyla karşılaşan köylüler hem şaşırdı hem de o anları esprili bir şekilde cep telefonuyla kaydetti.
Tokat’ın Reşadiye ilçesindeki bir köyde aç kalan ayılar çöp konteynerlerine dadandı.
İlçeye bağlı Büşürüm Köyü Karagömlek Mahallesi’nde aç kalan ayılar, yiyecek bulmak için çöp konteynerlerine dadandı.
Tokat İl Özel İdaresi’ne ait konteynerleri karıştıran ayılar, çöpleri etrafa dağıttı. Sabah saatlerinde yaşanan olay, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Görüntülerde, yiyecek arayışındaki ayının çöp konteynerine yaklaşarak içindekileri etrafa saçtığı anlar net şekilde görüldü. "Gülümseyin çekiyorum" diyen vatandaş ayıların o anlarını cep telefonuyla kaydetti.