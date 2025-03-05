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Bu ilçede karlar hafriyat gibi kamyonlarla şehir dışına çıkartılıyor

05.03.2025 - 19:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bu ilçede karlar hafriyat gibi kamyonlarla şehir dışına çıkartılıyor

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar birikintileri, belediye ekiplerinin çalışması ile kamyonlara yüklenip şehir dışına taşınıyor.

Türkiye’nin en çetin kış şartlarının yaşandığı yerleri arasında bulunan Karlıova ilçesinde, mart ayının gelmesine rağmen kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı nedeni ile ilçede birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, Karlıova Belediyesi ekipleri de kar birikintilerini ilçe dışına taşıma telaşı içerisine girdi. Hummalı bir çalışma gerçekleştiren ekipler, iş makineleri yardımı ile kamyonlara yükledikleri kar birikintilerini şehir dışına çıkartıyor.

Karlıova Belediyesi zabıta memuru Turan Eroğlu, ‘’Kar çalışmalarımız devam etmektedir. Kıştan itibaren yaklaşık 600 kamyon karı şehir merkezi dışına taşıdık. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir’’ dedi.

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