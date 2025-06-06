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Bu da bayramlaşma kuyruğu! Muş'ta gelenek bozulmadı

06.06.2025 - 14:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bu da bayramlaşma kuyruğu! Muş'ta gelenek bozulmadı

Muş'ta düzenlenen bayramlaşma töreninde uzun kuyruklar oluştu.

Muş merkeze bağlı Kırkköy beldesinde vatandaşlar bayram namazı için bir araya geldi.

Namaz sonrası köy meydanında toplu bayramlaşma töreni yapıldı. Yoğun katılımın olduğu törende birçok kişi bayram sevincini birlikte yaşadı. Bayram geleneklerine sahip çıkan Kırköy halkı, bayramlaşmanın ardından mezarlıkları ziyaret ederek vefat eden yakınları için dua etti. Daha sonra ev ev dolaşan vatandaşlar, köy halkıyla bayramlaşma geleneğini sürdürdü.

Kırköy Belediye Başkanı Rahnetullah Yaktı, bayramın birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirdiğini belirterek, "Bayram namazının ardından vatandaşlarımız meydanda buluşarak bayramlaştı. Küskünlükler sona erdi, dargın olanlar barıştı. Her iki camimizin imamları hutbelerinde kardeşlik ve barışa vurgu yaptı. Bu bayram beldemizde sevgi ve dayanışmanın pekiştiği anlamlı bir gün oldu" dedi.

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