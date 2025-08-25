Bu çiçekler adeta bir sinyal! Açınca ne var ne yok toplayıp yola düşüyorlar
Şırnak'ta ağustos çiçekleri açtı. Sonbahar aylarında havaların soğumasıyla beraber yılın son çiçekleri açtı.
Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyünde havaların soğumasıyla beraber yüksek bölgelerde yılın son çiçekleri açtı. Her yıl havaların soğumasıyla beraber yüksek bölgelerde yılın son çiçekleri açmaya başlıyor.
Bu yıl erken çiçek açan lale görünümlü çiçekler Faraşin Yaylasında açtı. Kemal Abu isimli vatandaş, yıllardır çiçeklerin açmasıyla yaylaları terk ettiklerini ifade etti.
Abu, "Yılın son çiçekleri açınca 5 ay öncesinden geldiğimiz yaylalardan artık inmenin vakti geldiğini biliyoruz. Bu yüzden çiçek açar açmaz havalar soğuyor çadırlarda kalanlar artık sıcak bölgelere gidiyoruz. Dedelerimizin bize anlattığına göre bu çiçek türü kışın habercisi olarak biliniyor" dedi.