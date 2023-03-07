Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brunei Darüsselam Sultanı Waddaulah'a deprem teşekkürü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Brunei Darusselam Sultanı Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ile görüştü. Görüşme sonrası iki ülke arasında önemli anlaşmalara imza atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Brunei Darusselam Sultanı Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah’ın bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Waddaulah’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Waddaulah, tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Waddaulah, muhafız alayı tören kıtasını 'Merhaba asker' diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Waddaulah merdivenlerde Türkiye ve Brunei bayrakları önünde poz verdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kıymetli kardeşimle yaptığımız görüşmelerde, ikili münasebetlerimizi kapsamlı şekilde ele aldık. İşbirliği imkanlarını değerlendirdik. Anlaşmalarla ilişkilerimizin ahdi zeminini tahkim ettik. Okçular Vakfımızın katkılarıyla Türk Okçuluğu dersleri veriliyor. Türk dizi ve filmleri yakından takip ediliyor. Beşeri ilişkilerimiz kuvvetleniyor. Filistin ve İslam düşmanlığı gibi konuları Ukrayna'yı ele aldık. Bunlarla beraber 11 vilayetimizdeki deprem felaketi üzerinde hassasiyetle durma imkanı bulduk. 12 dakikalık deprem felaketini izlettik, kendileri de boyutunu daha da derinliğine anlamış oldular. Yaşadığımız bu zor günlerde Brunei'nin göstermiş olduğu dayanışmayı asla unutmayacağız.