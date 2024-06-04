BRICS NEDİR? | Brics ne zaman kuruldu, Brics üyeleri kimler?

Fidan, AB ile Gümrük Birliği'ne sahip Türkiye'nin BRICS gibi farklı platformlarda çeşitli ortaklarla yeni işbirliği fırsatlarını aramaya devam ettiğini kaydederek, gelecek hafta Rusya'da düzenlenmesi planlanan BRICS toplantısına katılacağını belirtti. Peki, BRICS nedir?

BRICS nedir, ne zaman kuruldu?

Avrupa Birliği gibi bir birlik olan BRICS, 2006’da açılan bir grup. Başlangıçta Brezilya ve Rusya gibi ülkelerin yer aldığı gruba son olarak 2011’de Güney Afrika da katıldı. Gelişmekte olan ülkelerin yer aldığı bu grup, 1 Ocak 2024’te genel bir katılım gördü. Pek çok farklı ülkeye davet gönderilirken bu grubu reddeden ilk ülkelerden birisi Arjantin oldu. Türkiye’nin kabul edilip edilmeyeceği bilinmiyor. Ancak Türkiye’nin bu konuda girişimlerde bulunduğu net olarak duyuruldu.

Resmi olarak tanımlanan grup “BRICS, tarihi dostluk, dayanışma ve ortak çıkar bağları üzerine kurulmuş, önde gelen beş yükselen piyasa ve gelişmekte olan ülkenin ortaklığıdır. Brezilya Federatif Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Hindistan Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti ve Güney Afrika Cumhuriyeti birlikte küresel nüfusun %42'sinden fazlasını, dünya topraklarının %30'unu, GSYİH'nın %23'ünü ve 18'ini temsil etmektedir. Küresel ticaretin yüzdesi.” şeklinde ifade ediliyor.

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BRICS üyeleri kimler?

BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın İngilizce adlarının baş harflerinden oluşturulan bir kısaltma. 2001 yılında ilk kez BRIC olarak adlandırılan grup, 2006’da BRIC adıyla kuruldu. Güney Afrika’nın katılması sonrasında ise BRICS adıyla değiştirildi. Ancak çok fazla ülkenin katılması nedeniyle BRICS yerine BRIC+ gibi bir isimlendirmeye gidilmesi bekleniyor.