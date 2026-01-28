Bozcaada ve Gökçeada'ya gidecekler dikkat! Yarınki tüm seferler iptal edildi

GAZETE VATAN ANA SAYFA
28.01.2026 - 16:58Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Olumsuz hava koşulları, Çanakkale’nin ada ulaşımını vurdu. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., fırtına nedeniyle 29 Ocak Perşembe günü Bozcaada ve Gökçeada hatlarında yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

GESTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'den yapılan açıklamada, "29.01.2026 Perşembe (yarın) Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartları nedeniyle tarifemizde bulunan tüm seferler iptal edilmiştir" denildi.

