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Borsacı Nihat Özçelik tutuklandı

Borsada manipülasyon iddiasıyla daha önce polisiye soruşturma geçiren borsacı Nihat Özçelik, bu sabah gözaltına alınmıştı. Özçelik, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

17.12.2024 - 01:31 | | İHA
Borsacı Nihat Özçelik tutuklandı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, hakkında yürütülen bir soruşturma çerçevesinde borsacı Nihat Özçelik’i gözaltına almıştı. 16 Aralık günü ‘tehdit’ ve ‘şantaj’ suçlamayla gözaltına alınan Özçelik, hakimlik sorgusu sonrası tutuklandı. Özçelik, daha önce hakkında yürütülen bir soruşturma doğrultusunda, emniyet görevlisine rüşvet verip 'yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs' ettiği iddiasıyla 38 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyordu.

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