GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBorsa İstanbul’da manipülasyon soruşturması: 17 kişiye gözaltı
HaberlerGündem Haberleri Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturması: 17 kişiye gözaltı

Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturması: 17 kişiye gözaltı

04.03.2025 - 13:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)

Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturması: 17 kişiye gözaltı

Borsa İstanbul'da (BİST) son dönemlerde yaşanan olağanüstü fiyat hareketliliği, borsada meydana gelen sebepsiz sert düşüşlerin ardından manipülasyon yaptıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan şüphelilere düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketliliğinin oluştuğu, bu hareketliliğe sebep olan sermaye piyasası araçları paylarındaki manipülatif hareketler ile BİST piyasasında ani düşüşlerin meydana geldiği tespit edildi. Bu hareketliliğin makul bir ekonomik veya finansal gerekçe ile açıklanmayan borsa piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içerisinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylemler çerçevesinde olduğu kaydedildi.

17 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma çerçevesinde İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü koordinesinde, sermaye piyasası araçlarından manipülatif eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

 

 

Güncel Haberler

Türkiye'deki tek ustası: Çankırı’nın meşhur kaya tuzunu sanatla buluşturuyor
#Gündem

Türkiye'deki tek ustası: Çankırı’nın meşhur kaya tuzunu sanatla buluşturuyor

Kocasını, kızının nişanlısına öldürttü
#Gündem

Kocasını, kızının nişanlısına öldürttü

100 üründe geçen yılın fiyatlarıyla Ramazan bereketi ŞOK’ta yaşanıyor
#Ekonomi

100 üründe geçen yılın fiyatlarıyla Ramazan bereketi ŞOK’ta yaşanıyor