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Bornozla cama çıkıp Esenyurt'tu bir birine kattı

Esenyurt'ta oturduğu binanın giriş katında bulunan iş yerinde çalışanlarla tartışan bir kişi, bornozla cama çıkıp bağırmaya başladı. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

17.08.2023 - 20:38 | | Veysel TİMDU-Oğuzhan CİN/İSTANBUL, (DHA)
Bornozla cama çıkıp Esenyurt'tu bir birine kattı

Olay, 17.00 sıralarında Piri Reis Mahallesi'nde bulunan 14 katlı binanın 4'üncü katında yaşandı. İddiaya göre, yaşadığı evin balkonundan sitenin zemin katında bulunan işyerinin çalışanlarıyla tartışan bir kişi, bornozla cama çıkarak bağırmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından ikna edilen şüpheli gözaltına alındı.(DHA)

Bornozla cama çıkıp Esenyurttu bir birine kattı

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Bornozla cama çıkıp Esenyurt'tu bir birine kattı

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