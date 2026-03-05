GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBornova’da drift şov pahalıya patladı! Rekor ceza verildi
HaberlerGündem Haberleri Bornova’da drift şov pahalıya patladı! Rekor ceza verildi

Bornova’da drift şov pahalıya patladı! Rekor ceza verildi

05.03.2026 - 07:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bornova’da drift şov pahalıya patladı! Rekor ceza verildi

İzmir'in Bornova ilçesinde, ATV aracıyla drift yapan sürücüye 146 bin 712 TL idari para cezası uygulandı. Çalışmalar kapsamında yakalanan şahsın sürücü belgesine ise 60 gün süreyle el konuldu.

Haberin Devamı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil ekipleri, 35 ARD 440 plakalı araç sürücüsünün 4. Sanayi 129/13 Sokak üzerinde drift yaptığını tespit etti. Yakalanan sürücü Y.O. (34) hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapıldı.

Haberin Devamı

Yüksek miktarda para cezası
Sürücüye geçerlilik süresi dolan ehliyetle araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye atmak, drift yapmak ve kamunun huzurunu bozmak suçlarından toplam 146 bin 712 TL para cezası kesildi. Şahsın sürücü belgesinin 60 gün süreyle geri alındığı kaydedildi.

İLGİLİ HABER

Adanalının çilesi Ankara'nın gündeminde! Kritik adım atıldı, yeni proje masada
Adanalının çilesi Ankara'nın gündeminde! Kritik adım atıldı, yeni proje masada

Adli işlem başlatıldı
Şüpheli şahıs, Türk Ceza Kanunu'nun 179/2 maddesi kapsamında adli işlem yapılmak üzere Bornova Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Güncel Haberler

ABD-İran savaşı son dakika! Hamaney sonrası genelkurmay başkanı öldürüldü, Türkiye'nin ilçesinde görüldü
#Gündem

ABD-İran savaşı son dakika! Hamaney sonrası genelkurmay başkanı öldürüldü, Türkiye'nin ilçesinde görüldü

İstanbul'da gören gözler mest oldu! Seyirlik görüntü oluştu
#Gündem

İstanbul'da gören gözler mest oldu! Seyirlik görüntü oluştu

Bornova’da drift şov pahalıya patladı! Rekor ceza verildi
#Gündem

Bornova’da drift şov pahalıya patladı! Rekor ceza verildi