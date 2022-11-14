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Bombalı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen anne ve kızı gözyaşlarıyla uğurlandı

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Arzu Özsoy ile 15 yaşındaki kızı Yağmur gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı.

14.11.2022 - 17:23 | | Rojda ALTINTAŞ - Burak KESKİNCİ/ İSTANBUL, (DHA)
Bombalı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen anne ve kızı gözyaşlarıyla uğurlandı

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yağmur ile annesi öğretmen Arzu Özsoy (41) için Şirinevler Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip düzenlenen törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, yakınları ve oyuncu baba Nurettin Uçar katıldı.

Bombalı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen anne ve kızı gözyaşlarıyla uğurlandı

Nurettin Uçar, eski eşinin ve kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Arzu Özsoy'un öğretmen arkadaşları ile Yağmur Uçar'ın okul arkadaşları da  Türk bayrağına sarılı naaşına sarılarak gözyaşı döktü. Hayatını kaybeden anne ve kızı cenaze töreninin ardından Edirnekapı Eski Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bombalı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen anne ve kızı gözyaşlarıyla uğurlandı

Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Ne yazık ki 6 kardeşimizi hain bir saldırı terör sonucu kaybettik. Arzu ve Yağmur kardeşlerimiz de onlardan birisiydi. Böyle masum bir anne ve kızın sadece hafta sonunu birlikte geçirmek için çıktıkları bir yerde hiçbir şeyden habersiz katledilmeleri olayıdır. Biz öyle bir inanca mensubuz ki, bir cana kıyanın tüm canlara kıydığı dolayısıyla barışa inanan ve insana kıymet veren bir dinin mensubuyuz. Allah rahmet eylesin. Arzu kardeşimize ve kızı Yağmur kardeşimize Allah rahmet eylesin. Biz terör eylemlerine çok da yeni değiliz. Çevresi ateş çemberi ile dolu olan bir coğrafyada aslında barışın sembolü bir ülkeyiz. Her ne yaparlarsa yapsınlar, kim hangi mesajı vermeye çalışırsa çalışsın Türkiye Cumhuriyeti devletiyle, milletiyle birlikte dimdik ayakta gereken cevapları da verecektir. Hamdolsun gerek İstanbul Valiliğimiz, emniyet güçlerimiz, İçişleri bakanlığımız ve tüm istihbarat birimlerimizle daha gün aydınlanmadan, 12 saat dolmadan hem tetikçileri hem bunu tertipleyenleri ama daha da önemlisi bunun arkasındaki network hamdolsun çözüldü, yakalandı. Bunun gereğini yapacağız" dedi.

Bombalı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen anne ve kızı gözyaşlarıyla uğurlandı

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