Bolu'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 30 Aralık 2025 Pazartesi Bolu'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Bolu'da kar yağışı etkili oluyor. Bolu'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...

Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 30 Aralık Salı günü, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil olmak üzere eğitime bir gün ara verildiği ifade edildi.

Öte yandan, kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personelin yarın idari izinli sayılacağı bildirildi. Ayrıca, bugün de okullar tatil edilmişti.

