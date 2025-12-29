GAZETE VATAN ANA SAYFA
Bolu'da kar esareti! Yollar tamamen ulaşıma kapandı, ekipler hızla harekete geçti

29.12.2025 - 20:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bolu’nun Gerede ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle tır makaslamaları sonucunda Gerede-Samsun kara yolu, çift şeritli olarak ulaşıma kapatıldı.

Bolu genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, Gerede ilçesinde hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı sebebiyle Gerede-Samsun kara yolunun rampalar mevkiinde sürücüler zor anlar yaşadı. Yoğun yağış ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçlar rampayı çıkamayarak yolda makasladı. Tır ve kamyonların kayması sonucu yol çift şeritli olarak trafiğe kapatıldı.

Bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve Karayolları ekibi sevk edildi. Ekiplerin yolda kalan ağır tonajlı araçları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yolda kalan vatandaşların mağduriyetini gidermek için bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, bekleyişini sürdüren sürücü ve yolculara yiyecek ikramında bulundu.

"Tam olarak 8 saati geçti"
Yolda kaldığı anları kayda alan bir vatandaş, "Tam olarak 8 saati geçti. Bu yollar tamamıyla kapandı. Bu insanların mazotları bittiği takdirde ne yapacaklar çok merak ediyorum" dedi.

