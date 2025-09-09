Bolu'da DJ'lik yapan genç kadın kalp krizi geçirip hayatını kaybetti! Hafta sonu nişanlanmıştı
Bolu'da DJ’lik yapan ve hafta sonu nişanlanan Elif Özcan (30), 2 gün sonra kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.
Kentte konserlerde ve etkinliklerde DJ’lik yapan Elif Özcan, geçen cumartesi günü nişanlandı. Ailesi ve yakınlarıyla mutluluğunu paylaşan Özcan, nişanından 2 gün sonra, dün, kalp krizi geçirdi.
Özcan, sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği hastanede, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Elif Özcan, Alıçören köyünde bugün, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşlarıyla toprağa verildi.