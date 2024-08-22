Bolu tüneli Ankara yönü açık mı 2024, Bolu Tüneli'nde hangi yön kapalı? Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak, neden kapalı?

Bolu Tüneli kapalı mı? Bolu Dağı Tüneli'nin kapalı olduğunu gören vatandaşlar ne zaman açılacağına yönelik arama motorlarına yöneldi. Sürücüler, tünelin açılış tarihini araştırıyor. Peki, Bolu Tüneli ne zaman açılacak?

BOLU TÜNELİ KAPALI MI 2024?

Bolu Dağı Tüneli henüz kullanıma açılmadı. 22 Ağustos Bolu Tüneli kapalıdır.

BOLU TÜNELİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul yönünde yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından 19 Eylül 2024 tarihinde trafiğe yeniden açılması bekleniyor.

Bu süre zarfında, tünel trafiğe kapalı olacak ve İstanbul istikametinde seyahat eden sürücüler Abant kavşağından D-100 kara yoluna yönlendirilecek. 19 Eylül 2024 tarihine kadar sürecek olan çalışmaların ardından tünelin tekrar açılması planlanıyor.

BOLU TÜNELİ NEDEN KAPALI?

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli geçişinde, heyelan riskini önlemek amacıyla çeşitli çalışmalar başlatıldı. Tünelin 67 metre uzatılması ve viyadüklerde bakım onarım çalışmaları kapsamında, İstanbul yönü 31 Temmuz 2024 tarihinde trafiğe kapatıldı. Çalışmalar, tünelin güvenliğini artırmayı ve uzun vadeli kullanımını sağlamayı amaçlıyor.

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