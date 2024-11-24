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Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı: Yoğun kar yağışı devam ediyor

Zincirleme kaza nedeniyle ulaşıma kapanan TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı. Bölgede kar yağışı etkisini sürdürüyor.

24.11.2024 - 08:35 | | İHA
Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı: Yoğun kar yağışı devam ediyor

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında İstanbul istikametinde saat 05.30 sıralarında zincirleme kaza meydana gelmişti. İstanbul istikametinde seyreden yolcu otobüsü, tünel çıkışında tırla çarpıştı. Kar yağışının etkili olduğu bölgede bir otomobil durmayarak araçlara çarptı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım kapandı. Sürücüler Abant Gişeleri'nden ve Bolu Dağı Tüneli girişinden D-100 Karayolu'na yönlendirildi.

Tekrar ulaşıma açıldı

Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından araçlar bulunduğu yerden kaldırıldı. Bolu Dağı Tüneli geçişi İstanbul istikameti tekrar trafiğe açıldı. Kar yağışının devam ettiği bölgede sürücüler ışıklı tabelalar ile uyarılıyor. Dün öğle saatlerinden itibaren aralıksız şekilde etkili olan kar yağışı sebebiyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti. Karayolları ekipleri bölgede kürüme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

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