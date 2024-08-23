Boğaz’a yapılan kaçak villanın kime ait olduğu ortaya çıktı

Üsküdar Vaniköy Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sorumluluğunda bulunan Boğaziçi İmar Müdürlüğü kontrolündeki arazide ağaçların da kesilerek inşaat yapılması tepkiye neden oldu. İnşaatın yapıldığı arazinin Rus oligark Boris Borisenko’nun üzerine tapulu olduğu ve eskiden suç örgütü lideri Adnan Oktar tarafından kullanıldığı öğrenildi.

Görüntülerin ortaya çıkmasıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Ejder Batur, inceleme başlatıldığını ve İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü’ne uyarı yazısı gönderildiğini söyledi. Olay yerinde inceleme yapmak isteyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin önü minibüsle kesilirken, inşaat alanına giden yolun demir kapıları da işçiler tarafından kapatıldı.

İNŞAAT DURDURULDU

Bakanlık yetkilileri, polis ekipleri eşliğinde saatler sonra içeriye girebildi. İnceleme sonucunda yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştirildiği tespit edildi ve inşaat durduruldu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Meskenle ilgili kişiler tarafından herhangi bir yapı inşaat izin belgesinin Bakanlığımıza ibraz edilmediği ve ruhsatsız inşa faaliyetinin devam ettiği anlaşılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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16 AĞUSTOS’TA MÜHÜRLENMİŞ

İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü de yazılı açıklama yaptı. Açıklamada “Üsküdar ilçesi Vaniköy mahallesi 928 ada 3 parsel sayılı yerde, ikişer katlı dört bağımsız bölümden oluşan iki adet betonarme yapı bulunmaktadır ve bu yapıların tamamı yapı kullanma izin belgesine sahiptir. Parsel içerisinde geçmişte mevcut olan kaçak yapılar yıkılmıştır” denildi.

Sonrasında yasal yapılarla ilişkili olarak, tamir ve tadilat izni almak amacıyla başvuru yapıldığını belirten İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü, şunları kaydetti: “Yapılan incelemeler sonucunda, mevzuat gereği basit onarım izin belgesi düzenlenmiştir. Ancak, mahallen yapılan denetimler sonucunda, kısmen basit onarım izninin dışında kalan ve güçlendirme ruhsatı kapsamında yapılabilecek çalışmaların kurumumuza güçlendirme ruhsatı talebinde bunulmadan yapılmakta olduğu, yasal yapılara ilave ahşap ve prefabrik yapılarının inşa edilmekte olduğu tespit edilmiştir. Bu durum üzerine yasal süreç ivedilikle başlatılmış, 16.08.2024 tarih, 2089 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiş olup inşaat mühürlenerek faaliyetten men edilmiş ve suç duyurusunda bulunulmuştur.”

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakan Yılmaz Tunç da yapıyla ilgili olarak “imar kirliliğine neden olma” suçundan resen soruşturma başlatıldığını bildirdi. Tunç, “Türk Ceza Kanunu’nun 184. maddesi uyarınca ‘imar kirliliğine neden olma’ suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Dünyanın göz bebeği İstanbul’umuzun doğasını bozacak hiçbir olumsuzluğa asla müsaade edilmeyecektir” dedi.

‘Müsaade etmeyeceğiz’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da İBB’nin uyarıldığını ve inşaatın durdurulduğunu belirterek “Gerekli hukuki süreçle ilgili suç duyurusu işlemleri devam etmektedir. İstanbul Boğazı’nı gözümüz gibi koruyacağız. Burada kaçak yapıya müsaade etmeyeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden kaçak yapının ilavelerine ilişkin yıkımın yapılması yazılı talep edilmiştir ve yapılmaması halinde bakanlığımız gerekli süreci gerçekleştirecektir” dedi.

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