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Bodrum'da korkutan deprem! AFAD duyurdu

01.05.2025 - 07:48Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bodrum'da korkutan deprem! AFAD duyurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 02.48’te Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Bodrum’un yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi.

Bodrumda korkutan deprem AFAD duyurdu

Öte yandan ilk belirlemelere göre, depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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