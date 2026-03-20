Bodrum’da işçilerin kaldığı 3 konteyner alev alev yandı

20.03.2026 - 23:54

Kaynak: Fırat AKAY/ BODRUM(Muğla), (DHA)

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, işçilerin kaldığı 3 konteyner alev alev yandı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, konteynerler kullanılamaz hale geldi.

 

Yangın, akşam saatlerinde Ortakent Mahallesi Müsgebi Caddesinde narenciye bahçesi içerisinde bulunan konteynerlerde çıktı. İşçilerin kaldığı konteynerlerden birinden yayılan duman ve alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye ulaşan çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada hızla yayılan alevler diğer iki konteynere de sıçradı. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, 3 konteynerde ve çevresinde bulunan su depoları ile inşaat malzemelerinde büyük çapta hasar meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

