Bodrum açıklarında deprem! AFAD duyurdu

Saat 07.25 sıralarında Ege Denizi'nde bir deprem yaşandı. Muğla'nın Bodrum ilçesine 69.85 km uzaklıkta meydana gelen depremin büyüklüğü 3.7 olarak açıklandı.

Depremin ardından AFAD verileri paylaştı ve derinliğin 7 km olarak duyuruldu.

DÜN İZMİR DE SALLANMIŞTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verdiği bilgiye göre, İzmir Bayındır ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15:55’de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

“BU BÖLGE N-S GERİLİYOR”

Bilim Akademisi Kurucu Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından, “Yakacık-Bayındır/İzmir’de 4,3 deprem oldu. Deprem Küçük Menderes Grabeni içerisinde ve grabenin kuzey kanadında. Bu bölge biliyorsunuz N-S geriliyor. Zaman zaman bu büyüklükte depremler oluyor. Geçmiş olsun, sevgiyle” ifadelerine yer verdi.

'PANİK YAPACAK BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL'

İzmir'in Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Bayındır ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamada bulundu. Prof. Dr. Hasan Sözbilir: "Küçük Menderes Havzası'nda Bayındır ile Tire arasındaki bölgede meydana gelen bir deprem. Normal koşullarda Batı Anadolu'da sismik açıdan tehlike düzeyi en düşük havzalardan biri. Tire- Bayındır- Kiraz- Beydağ arasındaki bölge sismik tehlike kaynakları açısından risk seviyesi düşük bir bölge olarak kabul edilir. Bu bölgede Kiraz fayı, Halıköy- Beydağ Fayı, Bayındır Fayı ve Tire Fayı gibi faylar bulunuyor. Fakat bu fayların kayma hızları çok düşük. Deprem üretme potansiyellerinin de düşük olduğu biliniyor. İlerleyen saatlerde depremi üreten fay ile ilgili odak mekanizma çözümleri belirlediğimizde bu depreme neden olan faya ait bilgileri kamuoyu ile paylaşacağız. Bu aşamada panik yapacak bir durum söz konusu değildir" dedi.

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