Bitlis’te okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 2 Ocak 2026 Cuma Bitlis’te okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Bitlis’te kar yağışı etkili oluyor. Bitlis’te okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...

Bitlis’te kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre; Bitlis il genelinde yoğun ve kuvvetli kar yağışı devam etmekte olup, hava sıcaklıklarının düşmesi ve aşırı soğuklara bağlı olarak buzlanma riski bulunmaktadır. Öğrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 2 Ocak 2026 Cuma günü Bitlis il genelinde tüm okullar, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur’an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu bulunan anneler, hamile ve engelli çalışanlarımız ile kronik rahatsızlığı olan personellerimiz de idari izinli sayılacaktır. Verilen hizmetin niteliği gereği 24 saat esasına göre çalışan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli tedbirler alınacaktır" denildi.

