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Norveç değil Artvin! Borçka'nın Adagül Köyü fiyort manzarasıyla ezber bozuyor

14.07.2026 - 11:36Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Adagül köyü, doğanın tüm asil renklerini cömertçe sergileyen benzersiz manzarasıyla seyahat tutkunlarının yeni sismik çekim merkezi haline geldi. Zirvelerinden bakıldığında Çoruh Vadisi'ni, nehir üzerine kurulu kafes balık çiftliklerini ve dik yamaçlara kurulu asil Karadeniz köylerini tek bir karede sunan Adagül, görenlere saniyeler içinde ünlü Norveç fiyortlarını anımsatıyor.

1Norveç değil Artvin! Borçka'nın Adagül Köyü fiyort manzarasıyla ezber bozuyor

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Adagül köyünde zirveden izlenen Çoruh Vadisi, kafes balık çiftlikleri ve yamaçlara kurulu köyler, görenlere Norveç fiyortlarını anımsatıyor.

2Norveç değil Artvin! Borçka'nın Adagül Köyü fiyort manzarasıyla ezber bozuyor

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Adagül köyü, eşsiz doğası ve büyüleyici manzarasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

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3Norveç değil Artvin! Borçka'nın Adagül Köyü fiyort manzarasıyla ezber bozuyor

Fotoğraf ve kamp tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline gelen bölge, sunduğu panoramik görüntülerle Norveç fiyortlarını aratmıyor.

4Norveç değil Artvin! Borçka'nın Adagül Köyü fiyort manzarasıyla ezber bozuyor

Adagül Köyü'nün yüksek kesimlerinden bakıldığında Çoruh Vadisi tüm ihtişamıyla gözler önüne seriliyor. Çoruh Nehri üzerinde sıralanan kafes balık çiftlikleri, vadinin doğal dokusuyla bütünleşirken, yamaçlara kurulmuş köyler de manzaraya ayrı bir güzellik katıyor.

5Norveç değil Artvin! Borçka'nın Adagül Köyü fiyort manzarasıyla ezber bozuyor

Yeşilin her tonunu barındıran ormanlar, derin vadi ve Çoruh'un mavi sularının oluşturduğu eşsiz tablo, özellikle gün doğumu ve gün batımında kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Bölge, doğa fotoğrafçıları, kampçılar ve drone tutkunları için Artvin'in en özel seyir noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

6Norveç değil Artvin! Borçka'nın Adagül Köyü fiyort manzarasıyla ezber bozuyor

Doğal güzellikleriyle her mevsim farklı bir atmosfer sunan Adagül köyü, keşfedilmeyi bekleyen rotalar arasında yer alırken, ziyaretçilerine "Norveç fiyortları değil, Artvin" dedirten manzarasıyla dikkat çekiyor.