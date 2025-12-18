Bitlis’te motosiklet ile otomobil çarpıştı: Sürücü yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Bitlis Devlet Hastanesi Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen motosiklet ile otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada motosiklet ve otomobilde büyük hasar meydana geldi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)