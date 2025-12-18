GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBitlis’te motosiklet ile otomobil çarpıştı: Sürücü yaralandı
HaberlerGündem Haberleri Bitlis’te motosiklet ile otomobil çarpıştı: Sürücü yaralandı

Bitlis’te motosiklet ile otomobil çarpıştı: Sürücü yaralandı

18.12.2025 - 17:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)

Bitlis’te motosiklet ile otomobil çarpıştı: Sürücü yaralandı

Bitlis’te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bitlis Devlet Hastanesi Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen motosiklet ile otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada motosiklet ve otomobilde büyük hasar meydana geldi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

Güncel Haberler

Coğrafi işaretli üründe yılın ilk hasadı yapıldı! Türkiye'de en çok üreten ikinci il oldu
#Gündem

Coğrafi işaretli üründe yılın ilk hasadı yapıldı! Türkiye'de en çok üreten ikinci il oldu

Sinop’ta vatandaşları endişelendiren görüntü! Deniz yüzeyinde ortaya çıktı
#Gündem

Sinop’ta vatandaşları endişelendiren görüntü! Deniz yüzeyinde ortaya çıktı

Aydınlatma direğine çarpan otomobilinin sürücüsü, hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
#Gündem

Aydınlatma direğine çarpan otomobilinin sürücüsü, hurdaya dönen araçtan sağ çıktı