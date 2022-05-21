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Bitlis'te 430 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te 430 kilogram amonyum nitrat ele geçirildiğini açıkladı.

21.05.2022 - 18:33 | | İHA
Bitlis'te 430 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca, nokta istihbaratına dayalı olarak, Bitlis-Merkez ilçe Yukarı Ölek Köyü Azdinan Sırtı kırsalında 21 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen operasyonda; toprağa gömülü vaziyette 11 adet 30 litrelik bidonlar halinde EYP düzeneklerinde kullanılmak üzere hazırlanmış, mazot ile güçlendirilmiş toplam 430 kilogram amonyum nitrat ele geçirilmiş ve emniyetli bir şekilde imha edilmiştir" denildi.
Açıklamada, terörle mücadele operasyonlarına bölge halkının da desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde devam edildiği vurgulandı.

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