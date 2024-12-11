Bitlisli üniversite öğrencilerinden ‘Kardeşimin Dolabı' projesi!

Yurt Müdürü Hülya Yıldırım tarafından ortaya atılan fikirle geliştirilen ve yurtta kalan öğrencilerin de destek verdiği ‘Kardeşimin Dolabı' adlı proje hayata geçirildi. ‘Giymediğini getir', ‘Hayat paylaşınca güzel', ‘Kimine göre fazla olan bir diğerine ihtiyaç olabilir' sloganları eşliğinde öğrenciler yurtta örnek bir dayanışmaya imza attılar.

Yemekhane girişine kurdukları masalarda topladıkları giysileri önce yıkayan öğrenciler, daha sonra bunları ayrıştırıp ütüleyerek ihtiyacı olan öğrenciler için sergiliyor. İhtiyacı olan öğrenciler de bu kıyafetleri beğenerek giymek üzere dolaplarına götürüyor.

Öğrencilerden Esranur Cengiz, bu proje ile hem gönüllere dokunduklarını hem de mutlu olduklarını belirterek, “Kardeşimin Dolabı adlı projede topladığımız kıyafetleri önce yıkayıp ütülüyoruz. Daha sonra da kullanılacak konuma getiriyoruz. Ardından da burada masalarda sergileyerek öğrenci kardeşlerimizin beğenisine sunuyoruz. Yaklaşık bir ay önce başlattığımız projemiz kısa sürede olumlu olarak bizlere döndü. Gerçekten ihtiyacı olan arkadaşlarımız var. İhtiyaçları giderdiğimiz için çok mutluyuz. Bu projemizin önümüzdeki yıllarda sürdürülmesi için çalışıyoruz. Projemiz Yurt Müdiremiz Hülya Yıldırım tarafından ortaya atıldı. Biz öğrenciler de ona bu projede destek verdik. Şu an iyi ki yaptık diyoruz. Bu proje ile hem mutlu oluyorlar hem de ihtiyaçlarını gidermiş oluyoruz” dedi.

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