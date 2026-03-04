GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBitlis Ahlat’ta dolunay hayranlık uyandırdı
HaberlerGündem Haberleri Bitlis Ahlat’ta dolunay hayranlık uyandırdı

Bitlis Ahlat’ta dolunay hayranlık uyandırdı

04.03.2026 - 00:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BİTLİS (İHA)

Bitlis Ahlat’ta dolunay hayranlık uyandırdı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde gün batımının ardından gökyüzünde beliren dolunay, izleyenlere adeta görsel bir şölen yaşattı.

Akşam saatlerinde ufuk çizgisinden yükselen dolunay, kısa sürede tüm ihtişamıyla gökyüzünü aydınlatarak kartpostallık manzaralar oluşturdu. Doğanın ve gökyüzünün eşsiz uyumuna sahne olan anlarda parlak dolunay hayranlık uyandırdı.

İlçede açık havayı fırsat bilen vatandaşlar, iftar sonrası bu büyüleyici manzarayı izledi.

Güncel Haberler

Tunceli’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, kazada 1’i ağır, 4 kişi yaralandı
#Gündem

Tunceli’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, kazada 1’i ağır, 4 kişi yaralandı

Bitlis Ahlat’ta dolunay hayranlık uyandırdı
#Gündem

Bitlis Ahlat’ta dolunay hayranlık uyandırdı

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsünden acı haber
#Gündem

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsünden acı haber