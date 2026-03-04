Bitlis Ahlat’ta dolunay hayranlık uyandırdı

Akşam saatlerinde ufuk çizgisinden yükselen dolunay, kısa sürede tüm ihtişamıyla gökyüzünü aydınlatarak kartpostallık manzaralar oluşturdu. Doğanın ve gökyüzünün eşsiz uyumuna sahne olan anlarda parlak dolunay hayranlık uyandırdı.



İlçede açık havayı fırsat bilen vatandaşlar, iftar sonrası bu büyüleyici manzarayı izledi.