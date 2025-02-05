Bir zamanlar evleri süsleyen eski duvar halılarını cekete dönüştürüyor

Geçmiş dönemde hemen herkesin evinde bulunan duvar ve yerleri süsleyen halı ve kilimler şimdilerde sandıklara kaldırıldı ve unutulmaya yüz tutmuş durumda.

Bu duruma kayıtsız kalmayan bir çok ünlü ismin kıyafetlerini diken tasarımcı Özkan Karakuşoğlu bu hâtıralarla dolu halı be kilimleri birbirinden şık ceketlere dönüştürdü. Beş yıl önce başlayan bu çalışmalar şimdi dünyanın bir çok yerinden alıcı buluyor.





"BU CEKETLER SİZE ÇOCUKLUĞUNUZU HATIRLATACAK"

Tasarımlarına beş yıl önce başladığını belirten Özkan Karakuşoğlu, "Bu tasarımlara bundan beş yıl önce başladım yıllardır çocukluğumuzda duvarları süsleyen bu güzel halılardan neden giyilebilir bir şey olmasın diye düşündüm ve ortaya böyle bir tasarım çıktı.

Bu tasarıma ilk başladığımda dokusu sert ve rahatsız ediciyken bazı teknikler kullanarak yumuşattım ve üstünüze giydiğinizde bir kadife yumuşaklığı sağladım. Genelde yurt dışından çok ilgi gördüğümüz için yurt dışına sık aralıklarla gönderim sağlıyoruz.

Bunları daha fazla geliştirerek palto uzun ceket ve kısa ceket olarak uygulamaya çalışıyorum eski haliniz mi var sizin için çok değerli mi getirin ceket yapalım zamansız tasarımlar olduğu için ve antika değeri taşıdığı için giy at kıyafetlerden değil. Dolabınızda durdukça değeri artacaktır ve bir süre sonra antika bir ceket sahibi olacaksınız. Bu ceketler bir süre sonra hem çocukluğunuz hem hâtıralarınızı size hatırlattıkça çok mutlu olacağınıza eminim" dedi.