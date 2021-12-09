Olay, dÃ¼n saat 17.00 sÄ±ralarÄ±nda Cumhuriyet Caddesi Ã¼zerinde Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ± Ã¶nÃ¼nde yaÅŸandÄ±. Ä°stanbul'da yaÅŸayan Necmettin G., ilÃ§e merkezinde birÂ yÄ±l Ã¶nce boÅŸandÄ±ÄŸÄ± eÅŸi MÃ¼zeyyen B. ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Necmettin G., cadde Ã¼zerinde eski eÅŸine bÄ±Ã§akla saldÄ±rdÄ±.

VÃ¼cudunun Ã§eÅŸitli yerlerinden aldÄ±ÄŸÄ± bÄ±Ã§ak darbeleriyle yere yÄ±ÄŸÄ±lan MÃ¼zeyyen B. acÄ± iÃ§erisinde yardÄ±m isterken, Necmettin G. ise elindeki bÄ±Ã§akla tehdit ettiÄŸi Ã§evredekilerin yaklaÅŸmasÄ±nÄ± engelledi.

Bu sÄ±rada olayÄ± fark eden Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda gÃ¶revli askerler, saldÄ±rganÄ± etkisiz hale getirip, yaralÄ± kadÄ±na ilk mÃ¼dahaleyi yaptÄ±. ÅžÃ¼pheli daha sonra polis ekiplerine teslim edildi.Â Olay anÄ± Ã§evredeki bir iÅŸ yerinin gÃ¼venlik kamerasÄ±nca saniye saniye kaydedildi.

HAYATÄ° TEHLÄ°KEYÄ° ATLATTI

Yaralanan MÃ¼zeyyen B. ambulansla kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ÅžarkÄ±ÅŸla Ä°lÃ§e Devlet Hastanesi'ndeki ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan Sivas Cumhuriyet Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesi'ne sevk edildi. MÃ¼zeyyen B.'nin hayati tehlikeyi atlattÄ±ÄŸÄ± ve saÄŸlÄ±k durumunun iyiye gittiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

OlayÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Necmettin G.'nin emniyetteki sorgusu tamamlandÄ±. Necmettin G., ilk ifadesinde eski eÅŸiniÂ baÅŸkasÄ±yla evlenme aÅŸamasÄ±nda olduÄŸu iÃ§in bÄ±Ã§akladÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. Necmettin G., iÅŸlemlerin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. Adliyeye Ã§Ä±karÄ±lÄ±rken bir gazetecinin 'Neden yaptÄ±nÄ±z? sorusuna Necmettin G., 'Ä°hanet' yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.Â

TUTUKLANDI



Sivas'Ä±n ÅžarkÄ±ÅŸla ilÃ§esinde, 1 yÄ±l Ã¶nce boÅŸandÄ±ÄŸÄ± MÃ¼zeyyen B.'yi (35) cadde ortasÄ±nda bÄ±Ã§akla yaralayan Necmettin GÃ¼ndÃ¼z (37), gÃ¶zaltÄ±ndaki sorgusunun ardÄ±ndan sevk edildiÄŸi adliyede Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece 'kasten Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s' suÃ§lamasÄ±yla tutuklandÄ±.Â