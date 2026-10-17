BİNLERCE ŞİRKETİ İLGİLENDİREN KARAR! Sermaye artırımı için süre uzatıldı

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Türkiye'de faaliyet gösteren anonim ve limited şirketlerin sermaye yükümlülüklerine ilişkin önemli bir değişiklik yapıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğ, 17 Ekim 2026 tarihli ve 33403 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle, sermayesi Türk Ticaret Kanunu'nda belirlenen asgari tutarların altında kalan şirketlerin sermaye artırım işlemlerini tamamlamaları için tanınan süre bir yıl uzatıldı.

Daha önce 2026 yılı sonunda tamamlanması gereken işlemler için yeni son tarih 31 Aralık 2027 olarak belirlendi.

Karar, özellikle sermayeleri eski kuruluş tutarlarında kalan ve henüz yeni alt sınırlara uyum sağlamayan şirketleri ilgilendiriyor.

ŞİRKETLERİN SERMAYE ARTIRIMI İÇİN SON TARİH DEĞİŞTİ

Ticaret Bakanlığının yayımladığı “Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ” ile şirketlere tanınan uyum süresi 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldı.

Türk Ticaret Kanunu'nun geçici 15'inci maddesi uyarınca, sermayesi yeni yasal alt sınırın altında kalan şirketlerin 31 Aralık 2026'ya kadar sermaye artırımı yapmaları gerekiyordu.

17 Ekim'de yayımlanan kararla birlikte bu süre bir yıl daha uzamış oldu.

Böylece kapsama giren anonim ve limited şirketler, gerekli sermaye artırım işlemlerini 2027 yılının sonuna kadar tamamlayabilecek.

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ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE ASGARİ SERMAYE NE KADAR?

Türkiye'de anonim ve limited şirketler için asgari sermaye tutarları 1 Ocak 2024'ten itibaren artırılmıştı.

Yeni düzenleme bu tutarları değiştirmiyor. Yalnızca mevcut şirketlerin yeni sınırlara uyum sağlamaları için tanınan süreyi uzatıyor.

2026 yılında geçerli asgari sermaye tutarları şöyle:

Şirket türü

Asgari sermaye

Anonim şirket (AŞ)

250.000 TL

Limited şirket (Ltd. Şti.)

50.000 TL

Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan anonim şirket

500.000 TL başlangıç sermayesi

Daha önce anonim şirketler için 50 bin TL, limited şirketler için 10 bin TL olan asgari sermaye tutarları 2024 yılında yükseltilmişti.

Kayıtlı sermaye sistemini kullanan halka açık olmayan anonim şirketlerde ise başlangıç sermayesi için belirlenen alt sınır 100 bin TL'den 500 bin TL'ye çıkarılmıştı.

HANGİ ŞİRKETLER SERMAYE ARTIRMAK ZORUNDA?

Yeni karar, mevcut sermayesi yasal asgari tutarın altında kalan şirketleri kapsıyor.

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Buna göre sermayesi 250 bin TL'nin altında bulunan anonim şirketlerin ve sermayesi 50 bin TL'nin altında bulunan limited şirketlerin yeni sınırlara uyum sağlaması gerekiyor.

Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan anonim şirketler açısından da başlangıç ve çıkarılmış sermayenin ilgili yasal tutarlara yükseltilmesine ilişkin yükümlülük bulunuyor.

Örneğin daha önce 50 bin TL sermayeyle kurulmuş ve sermayesini artırmamış bir anonim şirketin, yeni alt sınır olan 250 bin TL'ye ulaşması gerekiyor.

Aynı şekilde 10 bin TL sermayeyle faaliyetini sürdüren bir limited şirketin de sermayesini en az 50 bin TL'ye yükseltmesi gerekiyor.

Sermayesi zaten yasal asgari tutarı karşılayan şirketlerin ise yalnızca bu tebliğ nedeniyle yeniden sermaye artırımı yapması gerekmiyor.

SERMAYE ARTIRMAYAN ŞİRKETLERİ NE BEKLİYOR?

Sermaye artırımı için tanınan sürenin uzatılması, yükümlülüğün ortadan kaldırıldığı anlamına gelmiyor.

Türk Ticaret Kanunu'nun geçici 15'inci maddesine göre, sermayelerini belirlenen asgari tutarlara yükseltmeyen anonim ve limited şirketler sürenin sonunda infisah etmiş sayılıyor.

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İnfisah, şirketin hukuken sona erme durumuna girmesini ifade ediyor. Bu durum, şirketin tasfiye ve ticaret sicili işlemlerini ilgilendiren hukuki sonuçlar doğurabiliyor.

Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan anonim şirketlerde ise farklı bir hüküm bulunuyor.

Bu şirketlerin başlangıç ve çıkarılmış sermayelerini gerekli tutara yükseltmemeleri halinde kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılmaları öngörülüyor.

17 Ekim tarihli düzenlemeyle bu sonuçlara ilişkin uyum süresi de 31 Aralık 2027'ye uzatıldı.

ŞİRKETLER SERMAYE ARTIRIMINI NASIL YAPACAK?

Asgari sermaye tutarının altında kalan şirketlerin, yeni son tarihe kadar sermaye artırımı kararını almaları ve gerekli ticaret sicili işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Türk Ticaret Kanunu'nun geçici 15'inci maddesi, bu kapsamdaki sermaye artırımlarına ilişkin genel kurul kararlarında kolaylık da sağlıyor.

Buna göre sermayenin yasal asgari tutara yükseltilmesi amacıyla yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmıyor. Kararlar, toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğuyla alınabiliyor.

Sermaye artırımı kararının ardından şirketin hukuki yapısına uygun şekilde ticaret siciline tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Şirket yöneticileri, mevcut sermaye tutarlarını ticaret sicili kayıtlarından kontrol ederek gerekli işlemleri mali müşavirleri ve ilgili ticaret sicili müdürlükleri aracılığıyla takip edebiliyor.

YENİ DÜZENLEME NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ?

Ticaret Bakanlığının sermaye artırımı süresini uzatan tebliği, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Resmî Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girdi.

Tebliğ, Türk Ticaret Kanunu'nun 210'uncu ve geçici 15'inci maddelerine dayanılarak hazırlandı.

Dört maddeden oluşan düzenlemede şirketlerin yeni asgari sermaye tutarlarına uyum sağlamaları için belirlenen son tarih 31 Aralık 2027 olarak açıklandı.

Böylece sermayelerini henüz yasal alt sınırlara yükseltmemiş anonim ve limited şirketlere işlemlerini tamamlamaları için bir yıl ek süre verilmiş oldu.