GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBingöl'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 14 Ocak 2026 Çarşamba Bingöl'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
HaberlerGündem Haberleri Bingöl'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 14 Ocak 2026 Çarşamba Bingöl'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Bingöl'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 14 Ocak 2026 Çarşamba Bingöl'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

13.01.2026 - 22:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HABER MERKEZİ

Bingöl'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 14 Ocak 2026 Çarşamba Bingöl'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Bingöl'de kar yağışı etkili oluyor. Bingöl'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...

Bingöl'ün Karlıova, Adaklı ve Kiğı ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kaymakamlıkların, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, ilçelerde yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşabilecek risklere karşı 3 ilçede resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde 14 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiği kaydedilen açıklamada, kamuda çalışan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Güncel Haberler

Yaz aylarında büyük eziyet oluyordu! Şimdi o güzergâh baştan sona yenileniyor
#Gündem

Yaz aylarında büyük eziyet oluyordu! Şimdi o güzergâh baştan sona yenileniyor

Ardahan'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 14 Ocak 2026 Çarşamba Ardahan'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
#Gündem

Ardahan'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 14 Ocak 2026 Çarşamba Ardahan'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Hakkari’de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 14 Ocak 2026 Çarşamba Hakkari’de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
#Gündem

Hakkari’de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 14 Ocak 2026 Çarşamba Hakkari’de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi