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GündemBingöl'de lapa lapa kar yağdı! Şehir halkı şaşkınlık yaşadı
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Bingöl'de lapa lapa kar yağdı! Şehir halkı şaşkınlık yaşadı

10.04.2025 - 17:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bingöl'de lapa lapa kar yağdı! Şehir halkı şaşkınlık yaşadı

Bingöl’ün Karlıova ilçesi, nisan ayında kar sürprizi ile karşılaştı. Lapa lapa yağan kara en çok çocuklar sevindi.

Meteorolojinin şiddetli rüzgar ve dolu uyarısı yaptığı Karlıova ilçesinde lapa lapa kar yağdı. Nisan ayında 4 mevsimi bir günde yaşayan ilçede vatandaşlar, yağan kar nedeni ile neye uğradıklarını şaşırdı. Kar yağışına en çok çocuklar sevinirken, yetkililer meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

Bingölde lapa lapa kar yağdı Şehir halkı şaşkınlık yaşadı

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