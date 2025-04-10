Bingöl'de lapa lapa kar yağdı! Şehir halkı şaşkınlık yaşadı

Meteorolojinin şiddetli rüzgar ve dolu uyarısı yaptığı Karlıova ilçesinde lapa lapa kar yağdı. Nisan ayında 4 mevsimi bir günde yaşayan ilçede vatandaşlar, yağan kar nedeni ile neye uğradıklarını şaşırdı. Kar yağışına en çok çocuklar sevinirken, yetkililer meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.