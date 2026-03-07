Bingöl’de iki otomobil çarpıştı 4 kişi yaralandı

Kaza, merkez Genç Caddesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 HL 030 ve 23 AFK 913 plakalı iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.