HaberlerGündem Haberleri Bingöl'de dikkat çeken karar: Diyarbakır ismi değiştirildi

19.05.2026 - 15:01
Bingöl'ün Genç ilçe belediyesinde dikkat çeken bir karar alındı. Şehirde yer alan Diyabakır Caddesi'nin ismi değiştirildi.

AK Partili Genç Belediyesi’nde Mayıs ayı meclis toplantısında dikkat çeken bir karar alındı. Belediye meclisinin mayıs ayında ilçede bulunan bazı cadde ve parkların isimlerinin değiştirilmesine karar verildi.

 Belediye meclisinin onayından geçen kararla birlikte, ilçenin en işlek caddelerinden olan Bingöl Caddesi’nin ismi "Bediüzzaman Said Nursi Caddesi", Diyarbakır Caddesi’nin ismi ise "Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi" olarak değiştirildi.

PARKLARA İSLAM HALİFELERİNİN İSİMLERİ VERİLDİ
Meclis toplantısında caddelerin yanı sıra ilçede bulunan parkların isimlerinde de değişikliğe gidildi. Parklar; Hazreti Ebubekir Parkı, Hazreti Ömer Parkı, Hazreti Osman Parkı, Hazreti Ali Parkı ve Hazreti Hüseyin Parkı olarak yeniden adlandırıldı.

Genç Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, alınan yeni kararların ilçe halkına ve Genç ilçesine hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

