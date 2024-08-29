Bingöl’de 12 kilo esrar ele geçirildi! Gözaltına alındı

Valilikten yapılan çalışmada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı İsth. Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü unsurlarınca, Genç ilçesi kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında net ağırlığı 12 kilo 460 gram olan kubar esrar maddesi ve 1 adet tabanca ele geçirilmiş olup, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda şüpheli İ.E. isimli şahıs gözaltına alınarak adli işlemlere başlanılmıştır. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu madde ile mücadelesi halkımızın desteği ile devam edecektir” denildi.