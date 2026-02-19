Bingöl Yayladere’de iki metreyi bulan karla mücadele

Bingöl İl Özel İdaresi ekipleri, Yayladere ilçesinde metreleri aşan kar nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası kapanan köy yollarında iş makineleriyle çalışma başlatan ekipler, ulaşımın yeniden sağlanması için aralıksız mesai yapıyor.

Ramazan ayının ilk gününde de görev başında olan ekipler, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için karla mücadele çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.