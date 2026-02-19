GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBingöl Yayladere’de iki metreyi bulan karla mücadele
HaberlerGündem Haberleri Bingöl Yayladere’de iki metreyi bulan karla mücadele

Bingöl Yayladere’de iki metreyi bulan karla mücadele

19.02.2026 - 22:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BİNGÖL (İHA)

Bingöl Yayladere’de iki metreyi bulan karla mücadele

Bingöl’ün Yayladere ilçesinde İl Özel İdaresi ekipleri 2 metreyi bulan karla mücadelesini sürdürüyor.

Bingöl İl Özel İdaresi ekipleri, Yayladere ilçesinde metreleri aşan kar nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası kapanan köy yollarında iş makineleriyle çalışma başlatan ekipler, ulaşımın yeniden sağlanması için aralıksız mesai yapıyor.

Ramazan ayının ilk gününde de görev başında olan ekipler, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için karla mücadele çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

Güncel Haberler

Bakan Kacır, ilk iftarını TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencileriyle yaptı
#Gündem

Bakan Kacır, ilk iftarını TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencileriyle yaptı

Bingöl Yayladere’de iki metreyi bulan karla mücadele
#Gündem

Bingöl Yayladere’de iki metreyi bulan karla mücadele

İftar sofralarının gözdesi! Tadına doyum olmuyor
#Gündem

İftar sofralarının gözdesi! Tadına doyum olmuyor