Bingöl Karlıova'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli'den art arda açıklamalar geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 07.42'de merkez üssü Karlıova olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte şu ana kadar herhangi olumsuz durumun yaşanmadığını belirterek, "İnceleme ve araştırmalarımız devam etmektedir. Geçmiş olsun Bingöl. Rabb'im beterinden korusun." ifadelerini kullandı.



