Binali Yıldırım'dan CNN TÜRK'te 'Sinan Oğan' açıklaması: Aramızda uçurum yok

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, CNN TÜRK kanalında Gece Görüşü programında gazeteciler Hande Fırat ve Zafer Şahin'in konuğu oldu.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde: Esasında seçimin kazananı belli. Parlamentonun çoğunluğu belli. Aslında 50+1 kuralı olmasa Tayyip Bey çoğunluğu alarak galip gelmişti. 2017 konulan yasaya göre bu ikinci tura kaldı. CHP 25.4 17 tane destekçisiyle beraber. İçinde terör örgütü sempatizanı var. 3-4 tane beleşçi var. Bizde şimdi 35'lere 40'lardan geldik. Oy oranında bir azalmamız var. Ama ittifak olarak düşündüğümüzde onların oy oranıyla bizim oy oranımız arasında ciddi bir fark var. Özeleştiri yapalım. Biz %35'e geriledik orası doğru. Bunun için ne söylenir? Biz 21 yıllık iktidarız. Bizimle gözünü açıp hala bizi gören 6.5 milyon seçmen var. Onlar da diyordu biz hep bunları mı göreceğiz. Bu da olabilir, normaldir. Ekonomi olarak sıkıntı yaşamayan ülke hangisi söyleyin bana. Enflasyon bilmeyen ülkelerde 10 kat enflasyon arttı. Daha fazla maaş vermek yerine enflasyonu daha aşağıya çekmek daha doğrudur. Öbür türlü yarışa dönüşüyor. Siz arttıyorsunuz enflasyon arkasından geliyor. Esas olan enflasyonu burada düşürmek. Ama biz şöyle bir şey yaptık. Bu enflasyon bugünden yarına hemen düşmüyor. O zaman biz ne yapalım dedik. Sabit gelirlileri koruma kalkanı çervesinde zam yaptık.

'DOĞRU ADAMLA YOLA DEVAM'

Bizim başlığımız; Güven ve istikrarla Türkiye Yüzyılı'na hoş geldiniz. Güven ve istikrarla doğru adamla yola devam. Bizde gece-gündüz, yaş-kış mefhumu yok. Cumhurbaşkanı öyle bir insan ki hakikaten kendini bu memlekete adamış. Rahatı sevmez. Rahat etmek isteyenleri hiç sevmez. Onun gibi olmayı başarırsak ne mutlu.

'MUTLAKA HERKESLE KONUŞACAĞIZ'

Seçim bitmeden sandıklar açılmadan, oylar sayılmadan önce söylenen hiçbir şey geçerli değil. Biz özellikle partililerimize bu 10 gün içerisinde daha önce çalıştıklarının 10 katı daha çok çalışmalarını bekliyoruz. Mutlaka herkesle konuşacağız. 1 konuşup 2 dinleyeceğiz. Samimiyetle vatandaşın dediklerine itibar edeceğiz, teslim olacağız. Üsten bir bakış kaybetmeye mahkumdur. Vatandaşla oturacaksın, vakit geçireceksin, yeri gelecek stresini atacak.

'TÜRKİYE DEMOKRATİK ÜLKELERDE SEÇİM YAPMADA 1 NUMARADIR'

14 Mayıs'ta seçim yaptık ne oldu? Esti gürlediler, belediye başkanlarını öne sürdüler, öndeyiz dediler. Herkesin elinde veriler var. Sandıklarda hepsi yazılı. Kim ne yaparsa yapsın. O veriler tapudur. Türkiye demokratik ülkelerde seçim yapmada 1 numaradır. Ama ne yazık ki Kılıçdaroğlu daha seçim olmadan ben YSK'ya güvenmiyorum dedi. Şimdi bir şey daha diyor. Her oyumuz için itirazımız var. İtiraz yapılsın, her oy inceleniyor zaten. Buranın verdiği kararda kesin daha bir şey yapmaya gerek kalmıyor.

50+1 anayasa şartı. Biz bunu koyarak kendimize çıtayı yükselttik. Niye bunu yaptık? Temsilde adalet olsun. Ne kadar katılım olursa demokraside temsile çok büyük katkısı var. Bugün küçük büyük bütün partilerin %98'i Meclis'te temsil ediliyor. Dolayısıyla bize yarısını alamadın diyen rakibin daha iyisini yapması lazım. 4 tana içeriye parti sokmana rağmen, 10 tanede dışarıdan parti destek verirken. Birde terörün siyasi müsebbibi olan parti var. Bütün bunlara rağmen ne olmuş 2,5 milyon oy az almış.