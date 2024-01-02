BİLSEM sınav sonuçları 2024 saat kaçta, ne zaman açıklanacak? BİLSEM MEB GOV TR 2024 1.2.3.4.5. sınıf sonuçları açıklandı mı, sorgulama ekranı aktif mi?

BİLSEM sınavına katılan adaylar, sonuçların açıklanıp açıklanmadığını ve sonuçların ne zaman yayınlanacağını merakla bekliyorlar. BİLSEM takvimine göre, ön değerlendirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Bu nedenle, adaylar BİLSEM sonuçlarını sorgulamak için resmi MEB sitesini sık sık ziyaret ediyor. Sonuçların hangi saatte açıklanacağı da takip ediliyor.

BİLSEM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

BİLSEM'de 10 Şubat- 14 Nisan 2024 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre ön değerlendirmeye alındı. Ön değerlendirme sonuçları ise 18 Nisan günü adaylarla paylaşılacak.

BİLSEM takvimine göre 15 Mayıs tarihinde bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.



26 Mayıs- 26 Temmuz 2024 tarih arasında bireysel değerlendirme sınavları yapılacak. 31 Temmuz'da kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edilecek.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sınava katılan öğrenciler, BİLSEM ön değerlendirme sonuçlarına https://www.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.

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BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra yetenek alanlarına göre Bakanlık tarafından belirlenecek puanı geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır.

Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacak