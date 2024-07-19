Bilsem mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, Bilsem mülakat bireysek değerlendirme sonuçları ayın kaçında belli olacak?

BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları için takvim sorgulanıyor. 2024 Bilim Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınavlarının ardından bireysel değerlendirme ve kayıt takvimi belli oldu.

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM mülakat sonuçları 2024 için tarih 9 Ağustos 2024 olarak açıklandı. BİLSEM sonuçları ardından kayıt hakkı kazanan öğrenciler 31 Temmuz Çarşamba günü ilan edilecek.

MEB internet sitesinde yer alan duyuruda BİLSEM mülakat bireysel değerlendirme sonuçları 9 Ağustos 2024 Cuma günü açıklanacak.

2024 BİLSEM MÜLAKAT VE KAYIT TAKVİMİ

BİLSEM sınav sonuçları mülakat öğrencilerin kayıt takvimi

26 Mayıs – 26 Temmuz 2024 BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

31 Temmuz BİLSEM kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

05-09 Ağustos 2024 BİLSEM bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

12-16 Ağustos 2024 BİLSEM bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

05-29 Ağustos 2024 BİLSEM kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

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