26 Nisan Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Toplantısı sonucu bayram tatili ve maske açıklaması gelecek mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Nisan'da yapılması planlanan toplantının 27 Nisan'a ertelendiğini "Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Mart'ta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü, 27 Nisan Çarşamba olarak değişti." İfadeleriyle duyurmuştu çarşamba günü yapılması planlanan Bilim Kurulu Toplantısı’nın günü değişti. Peki, Bilim Kurulu hangi gün toplanıyor, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bakan Koca, "Hayırlı kararları çarşambaya bırakmayalım, salı günü toplanalım. Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor" dedi. Bilim Kurulu Toplantısı bugün (26 Nisan) yapılacak.

26 NİSAN BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Son açıklamaya göre Bilim Kurulu Toplantısı 26 Nisan Salı günü saat 12.00'da toplanacak.

BİLİM KURULU TOPLANTISI SONUCU BAYRAM TATİLİ VE MASKE AÇIKLAMASI GELECEK Mİ?

Vaka sayıları ve yoğun bakım hasta sayılarının da gündeme alınacağı toplantıda, koronavirüsle mücadeleye ilişkin yeni dönemin yol haritası çizilecek. Bilim Kurulu'nda, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere bu anlamda önemli kararlar alınması bekleniyor ancak bayram tatili açıklaması gelip gelmeyeceği gizemini koruyor.