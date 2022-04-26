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Bilim kurulu toplantısı bitti mi? 26 Nisan Bilim kurulu toplantısı sonuçları açıklandı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararlara ilişkin Bilim Kurulu üyeleriyle açıklama yapıyor. Peki, Bilim kurulu toplantısı bitti mi? 26 Nisan Bilim kurulu toplantısı sonuçları açıklandı mı?

26.04.2022 - 15:33 |
Bilim kurulu toplantısı bitti mi? 26 Nisan Bilim kurulu toplantısı sonuçları açıklandı mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında son toplantısını yaptı. Sağlık Bakanlığı'ndaki toplantı yaklaşık bir saat sürdü. Bakan Koca, toplantı öncesinde "Koronavirüs Bilim Kurulunun son toplantısı az önce başladı" paylaşımı yapmıştı. Peki, Bilim kurulu toplantısı bitti mi? 26 Nisan Bilim kurulu toplantısı sonuçları açıklandı mı?

Bilim kurulu toplantısı bitti mi?

Bilim kurulu toplantısı bitti, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor.

 

 

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