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Bilge Yılmaz, Meral Akşener’i istifaya çağırdı

Seçimlere 81 ilde “hür ve müstakil” giren İYİ Parti’nin 2023 Genel Seçimleri’ne göre oy oranları düştü. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, partinin genel başkanı Meral Akşener’i istifaya çağırdı.

31.03.2024 - 21:21 |
Bilge Yılmaz, Meral Akşener’i istifaya çağırdı

 Sosyal medya hesabı X’ten açıklamada bulunan Bilge Yılmaz, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevinden istifa etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i de istifaya çağıran Yılmaz, "Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok. Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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