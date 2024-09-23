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Bilecik'te üretici çiftçilere kanola tohumu dağıtıldı

Bilecik'te "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" (TAKEP) üreticilere kanola tohumu dağıtarak, "Yaklaşık 2 bin dekarlık alan için yüzde 50 hibe desteği" dedi.

23.09.2024 - 10:58 | | İHA
Bilecik'te üretici çiftçilere kanola tohumu dağıtıldı

Vali Şefik Aygöl, Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Ahmetler Köyü'nde Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 'nünde içinde olduğu TAKEP projesi kapsamında üretici çiftçilere kanola tohumu dağıtıldı. Vali Aygöl burada yaptığı açıkalamda, "Yaklaşık 2 bin dekarlık alan için yüzde 50 hibe destekli kanola (kolza) dağıtılması planlanmaktadır.

Kanola torbaları 6 kilogram olup, bir adet kanola torbası yaklaşık 20 dekar alan ekilebilmektedir. Çitçilerimizin tohumu aldıkları firmaya, hasat ettikleri ürünü de bulunduğu köyde yüksek fiyatlara teslim etme imkânı tanınarak sözleşmeli üretime destek olmak hedeflenmiştir. Çiftçilerimiz hasat ettikleri kanola tohumlarını için merkezi Tekirdağ'da bulunan bir kooperatife satışını yapabilmektedir" dedi.

“Türkiye yüzyılı' üretim ve üreticinin yüzyılı”

Vali Aygöl açıklamasının devamında, "İlimiz merkez köyleri olan Cumalı, Necmiye ve Şükraniye köyleri ile birlikte, özellikle Ahmetler Köyünde bin 500 dekarlık alanda ekimi yapılacak kanola bitkisi ile ‘Türkiye Yüzyılı' üretim ve üreticinin yüzyılı ile birlikte üretim projelerine güzel bir örnek olacağı hedeflenmektedir” ifadelerini kullandı.Kanola tohumu dağıtım programına Vali Aygöl'ün yanı sıra Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve çiftçiler katıldı.

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